Полиция принудительно вернет в Армению криминальный "авторитет" из санкционного списка СНБО
Правоохранители принудительно вернут в Армению 60-летнего "вора в законе", на которого наложены санкции СНБО
Об этом сообщает Национальная полиция Украины .
Им является неоднократно осужденный гражданин Армении, который принадлежит к ближайшему окружению "вора в законе" по прозвищу "Антимос".
Сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры по возвращению мужа на Родину и предотвращению распространения им преступного влияния. Также ему запретят въезд в Украину.
- Напомним, 14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский заявил , что Советы нацбезопасности и обороны ввели санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "уголовными авторитетами"
- Полиция принудительно вернула в Армению другой криминальный "авторитет" из санкционного списка СНБО.
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