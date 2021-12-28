Полиция принудительно вернет в Армению криминальный "авторитет" из санкционного списка СНБО

Об этом сообщает Национальная полиция Украины .



Им является неоднократно осужденный гражданин Армении, который принадлежит к ближайшему окружению "вора в законе" по прозвищу "Антимос".



Сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры по возвращению мужа на Родину и предотвращению распространения им преступного влияния. Также ему запретят въезд в Украину.

Напомним, 14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский заявил , что Советы нацбезопасности и обороны ввели санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "уголовными авторитетами"

Полиция принудительно вернула в Армению другой криминальный "авторитет" из санкционного списка СНБО.

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