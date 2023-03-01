Полиция предотвратила 41 собрание молодежи в рамках движения ПИК Редан
По состоянию на утро 1 марта полиция сообщила о по меньшей мере 41 собрании молодежи в рамках движения ПИК Редан, имеющего российское происхождение
Об этом сообщил заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Ярослав Шанько в эфире телемарафона.
"В конце февраля Национальная полиция выявила в сети Интернет активность нового молодежного движения, направленного на провоцирование конфликтов и массовых драк", - утвердил Ярослав Шанько и добавил: "Первоочередная проверка показала, что искусственное развитие такой субкультуры - это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно - психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации Украины.
Так, по состоянию на начало марта в Украине зафиксировали уже 41 собрание молодежи в разных регионах:
"По состоянию на сегодняшнее утро уже состоялось 41 собрание молодежи в разных регионах государства. Впрочем, полиция оперативно сработала и не допустила никаких столкновений между молодежью. В управления и отделы полиции было приглашено почти 800 человек, большинство из которых – это несовершеннолетние", - сообщил правоохранитель.
Он также заявил, что полицейские уже заблокировали около 20 каналов, которые создали именно для популяризации этого движения и расшатывания ситуации в стране:
"В настоящее время оперативники киберполиции и других оперативных подразделений устанавливают источники финансирования и организаторов именно этих каналов, чтобы не дать врагу успешно провести эту информационную (операцию – ред.)", - резюмировал он.
- В последние дни по городам Украины распространяется информация о так называемом молодежном движении ППК "Редан" , которое впервые зафиксировали на территории РФ – подростки собираются большими группами в общественных местах и устраивают драки.
- Ярослав Шанько ранее отметил , что спецслужбы РФ спровоцировав стычки подростков в Москве, начали использовать такую модель провокации и беспорядков на территории Украины.
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