Полиция посоветовала, что школьникам следует иметь при себе на случай эвакуации или спуска в укрытие: список
Нацполиция предоставила перечень вещей, которые должны иметь ученики в случае эвакуации или спуска в укрытие во время офлайн-обучения
Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .
Школьникам на случай эвакуации или перехода к укрытию следует иметь:
- бутылку чистой воды;
- питательные батончики, снеки;
- заметку от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса);
- телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк;
- индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);
- комплект сменного белья и одежды;
- любимую игрушку или вещь.
"Все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.) должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение. Поэтому пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов", - отметили в полиции.
Правоохранители подчеркнули, что важно не перегружать рюкзак ученика и хранить в школе то, что позволяет администрация.
Также в Нацполиции добавили, что школьные офицеры будут проводить для школьников уроки безопасности.
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