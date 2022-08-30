Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .

Школьникам на случай эвакуации или перехода к укрытию следует иметь:

бутылку чистой воды;

питательные батончики, снеки;

заметку от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимую игрушку или вещь.

"Все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.) должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение. Поэтому пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов", - отметили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что важно не перегружать рюкзак ученика и хранить в школе то, что позволяет администрация.

Также в Нацполиции добавили, что школьные офицеры будут проводить для школьников уроки безопасности.

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