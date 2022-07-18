Полиция показала последствия ничего обстрела харьковских многоэтажек
Полиция показала последствия артиллерийских обстрелов Киевского района Харькова
Об этом сообщает полиция Харьковщины.
В ночь на 18 июля российские захватчики обстреляли из артиллерии Киевский район Харькова. Речь идет о исключительно гражданской инфраструктуре. В результате обстрела частично разрушены два жилых дома: повреждены два этажа многоэтажки и крыша соседнего дома, оконные рамы и автомобили. Пострадавших нет.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
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