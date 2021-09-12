Полиция подтвердила смерть судьи Писанца. Расследованием занялось ГБР
"11 сентября в селе Погребы, Киевской области, обнаружено тело судьи"
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национальной полиции Украины, передает Еспресо.TV .
Как видно на приведенной правоохранителями фотографии, они прибыли тогда же вечером.
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"На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства", - отмечают полицейские.
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