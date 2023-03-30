Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В Печерское управление полиции обратились представители СМИ с заявлением по поводу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграмм-каналы", - говорится в сообщении .

Отмечено, что инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта, правоохранители выясняют детали происшествия.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.