Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры
Во время общения с журналистами в Киево-Печерской лавре митрополит УПЦ (МП) пытался повредить технику у журналистов – полиция открыла производство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
"В Печерское управление полиции обратились представители СМИ с заявлением по поводу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграмм-каналы", - говорится в сообщении .
Отмечено, что инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта, правоохранители выясняют детали происшествия.
По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.
- Напомним, сегодня, 30 марта, во время общения с журналистами в Киево-Печерской лавре митрополит УПЦ (МП) Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки "Эспрессо" Валерии Пашко.
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