Полиция открыла 12 дел против педагогов-коллаборантов на деоккупированной Харьковщине

Об этом в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Образование от оккупантов - что известно о коллаборантах в деоккупированной области. Россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм. Так внедряли "русский мир". 12 дел. Об одном из них я уже писал - в Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали обучать детей", - говорится в сообщении.

Согласно информации, случаи образовательного колобранства были в городах и селах: Изюм, Купянск, Балаклея, Боровая, Волчанск, Хотимля, Яковенково, Грушевка, Бабенково, Большой Бурлук, Малый Бурлук.

"Некоторые из этих коллаборантов успели скрыться из области, вместе с оккупантами, но некоторые остались – и уже получают подозрения, потому что следователи начали работать с первых дней деоккупации", – сообщил он.

Ранее на освобожденных территориях Харьковской области обнаружили акты об изъятии из школ украинской литературы.

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