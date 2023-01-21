Полиция оштрафовала британского премьера за непристегнутый ремень безопасности в авто, - BBC
Премьер-министра Британии Риши Сунака оштрафовала полиция: чиновник не был пристегнут ремнем безопасности в автомобиле во время съемки видео для instagram
Об этом сообщили в BBC.
Премьер-министр находился в Ланкашире во время поездки по северной Англии, путешествуя на авто. Так, Риши Сунак появился на кадрах в соцсети instagram с непристегнутым поясом безопасности во время движения транспорта.
Премьер-министр извинился за инцидент, заявив, что отстегнуть ремень безопасности для съемки видео для социальных сетей было "ложным решением".
Премьер-министр добавил: он "считает, что все должны пристегиваться ремнями безопасности". Примечательно, если им не пользоваться во время движения, полиция Британии должна оштрафовать человека на сумму до 500 фунтов стерлингов.
- Напомним, Риши Сунак возглавил правительство Соединенного Королевства 25 октября 2022 года, заменив в должности Лиз Трасс.
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