Об этом сообщили в BBC.

Премьер-министр находился в Ланкашире во время поездки по северной Англии, путешествуя на авто. Так, Риши Сунак появился на кадрах в соцсети instagram с непристегнутым поясом безопасности во время движения транспорта.

Премьер-министр извинился за инцидент, заявив, что отстегнуть ремень безопасности для съемки видео для социальных сетей было "ложным решением".

Премьер-министр добавил: он "считает, что все должны пристегиваться ремнями безопасности". Примечательно, если им не пользоваться во время движения, полиция Британии должна оштрафовать человека на сумму до 500 фунтов стерлингов.

Напомним, Риши Сунак возглавил правительство Соединенного Королевства 25 октября 2022 года, заменив в должности Лиз Трасс.

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