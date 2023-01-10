Полиция обнаружила 16 502 погибших в десяти областях с начала полномасштабного вторжения

Об этом говорится в ответе на информационный запрос издания ZMINA в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

"В 2022 году в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 16 502 человека. Национальная полиция обнаружила 21 массовое захоронение на деоккупированных территориях, из которых было эксгумировано 1 033 тела гражданских и военных", - говорится в информации.

Так, по данным Нацполиции, больше всего погибших обнаружено в Донецкой области - 4 746 человек, в Харьковской - 3 784, в Николаевской - 2 207, в Киевской - 2 072, в Черниговской - 899, в Луганской - 815, в Херсонской - 686, в Сумской - 341 , в Житомирской – 283, в Запорожской – 66.

В частности известно, что на освобожденных территориях выявлено 21 массовое захоронение, из которых в Донецкой области – три (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), Киевской – 14 (эксгумировано 177 человек), Харьковской – два (эксгумировано 451 гражданское лицо и 44 военнослужащих) ), Херсонской – два (эксгумировано 46 человек).

"Из указанного количества большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с незавершеннностью экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)", – отмечается в ответе на запрос.

В ГСУ, в частности, отмечают, что не ведут учет количества найденных погибших в результате вторжения в зданиях и на улицах освобожденных территорий.

Евросоюз и Программа развития ООН выделят 35 млн евро на реализацию Программы по повышению устойчивости и восстановлению Украины.

Также, как отметили в ООН, пытки украинских военнопленных в РФ были "достаточно систематическими", в отличие от частных случаев жестокого обращения с российскими пленными в Украине.

22 ноября стало известно, что по официальной статистике, собранной ООН, потери среди гражданских жителей Украины с начала полномасштабного российского вторжения превышают 16,7 тысяч человек убитыми и ранеными.

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