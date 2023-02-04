Полиция Норвегии продолжит допрашивать сбежавшего из России экс-командира ПВК Вагнера, - Reuters
В Норвегии правоохранители в дальнейшем будут допрашивать Андрея Медведева, бывшего командира в ПИК Вагнера, сбежавшего из РФ в Норвегию в прошлом месяце
Об этом сообщили в Reuters.
Отмечается, что 3 февраля норвежская полиция объявила о намерении продолжать допрос бывшего командира группы наемников Вагнера Андрея Медведева, сбежавшего из России в Норвегию в прошлом месяце после участия в войне в Украине.
В частности, в заявлении национальной службы криминальной полиции Норвегии говорится, что Медведев передал "некоторые цифровые материалы" правоохранителям. Также Медведев остается свидетелем и не обязан общаться со следователями, его не подозревают ни в чем, кроме незаконного пересечения границы.
- Напомним, командир первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ПИК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирался дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.
- 25 января сообщалось, что беглец и боевик ПИК Вагнера Андрей Медведев вышел из следственного изолятора в Норвегии, ранее мужчина просил политическое убежище.
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