Об этом сообщили в Reuters.

Отмечается, что 3 февраля норвежская полиция объявила о намерении продолжать допрос бывшего командира группы наемников Вагнера Андрея Медведева, сбежавшего из России в Норвегию в прошлом месяце после участия в войне в Украине.

В частности, в заявлении национальной службы криминальной полиции Норвегии говорится, что Медведев передал "некоторые цифровые материалы" правоохранителям. Также Медведев остается свидетелем и не обязан общаться со следователями, его не подозревают ни в чем, кроме незаконного пересечения границы.