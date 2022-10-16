Полиция Норвегии арестовала двух россиян за незаконную съемку дронами
Полиция Норвегии арестовала гражданина РФ, незаконно снимавшего на дроны в аэропорту Лангнес, города Тромсе. Ранее на этой же неделе полиция страны задержала еще одного россиянина, который вел незаконную съемку дронами на российско-норвежском пропускном пункте Стурскуг
Об этом сообщает издание VG.
В сообщении говорится, что 51-летний мужчина был задержан в пятницу утром, с большим количеством фотооборудования, включая дрон и несколько карт памяти. Сообщается, что в его объектив попала военная авиация, а именно вертолет Bell, принадлежащий вооруженным силам Норвегии.
Полиция Норвегии отмечает, что мужчина не живет в стране и объяснил, что пересек границу в Стурскуге в четверг, направляясь на Шпицберген в связи с рабочей поездкой. Он признался, что управлял дроном, но говорит, что фотографировал только для частных целей.
Его обвиняют в управлении беспилотником в Норвегии и задержали на две недели. Полиция просит продлить срок задержания до четырех недель.
По сообщению VG суд опасается, что задержанный уничтожит доказательства по делу.
Ранее полиция Норвегии задержала еще одного россиянина, который вел незаконную съемку дронами на российско-норвежском пропускном пункте Стурскуг. Знакомые задержанного утверждают, что он просто фотограф, а его задержание это полицейская шизофрения.
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