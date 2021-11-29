Полиция Нидерландов задержала супругов, которые пытались сбежать из карантина после прибытия из ЮАР

Об этом сообщает Reuters .



В воскресенье, 28 ноября, военная полиция Нидерландов сообщила о задержании супружеской пары, которая должна была находиться в отеле на карантине после получения положительного теста на COVID-19.



Мужчина из Испании и женщина из Португалии пытались бежать в Испанию.



Их задержали в готовившемся к вылету самолете.



Десятки пассажиров с положительными тестами на COVID-19 по прибытии из Южной Африки находятся на карантине в отеле вблизи амстердамского аэропорта Схипгол.



В целом положительный результат на COVID-19 получили 61 из более 600 пассажиров на рейсах из Йоханнесбурга и Кейптауна. Большинство из них находятся на карантине в отеле, хотя некоторым жителям Нидерландов разрешили самоизолироваться дома.

Напомним, из-за распространения "Омикрона" Япония и Израиль закрыли границы для иностранцев.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .

Во Франции на заражение новым штаммом проверяют восемь человек.