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Полиция Нидерландов задержала супругов, которые пытались сбежать из карантина после прибытия из ЮАР

29 ноября, 2021 понедельник
12:53
Мир

В Нидерландах супружеская пара пыталась бежать в Испанию из карантинной гостиницы для прибывших из Южной Африки

Об этом сообщает Reuters .

В воскресенье, 28 ноября, военная полиция Нидерландов сообщила о задержании супружеской пары, которая должна была находиться в отеле на карантине после получения положительного теста на COVID-19.

Мужчина из Испании и женщина из Португалии пытались бежать в Испанию.

Их задержали в готовившемся к вылету самолете.

Десятки пассажиров с положительными тестами на COVID-19 по прибытии из Южной Африки находятся на карантине в отеле вблизи амстердамского аэропорта Схипгол.

В целом положительный результат на COVID-19 получили 61 из более 600 пассажиров на рейсах из Йоханнесбурга и Кейптауна. Большинство из них находятся на карантине в отеле, хотя некоторым жителям Нидерландов разрешили самоизолироваться дома.

  • Напомним, из-за распространения "Омикрона" Япония и Израиль закрыли границы для иностранцев.
  • Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .
  • Во Франции на заражение новым штаммом проверяют восемь человек.
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