Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо

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"Полиция установила 6 человек, имеющих отношение к данному правонарушению. Однако хочу подчеркнуть, что полиция не вручает повесток. Были проведены следственные действия вместе с прокуратурой. Открыто уголовное производство и объявлено о подозрении лицам, которые планировали, осуществляли эту съемку и распространяли видеоролики в социальных сетях. О повестках, о которых сообщалось, мы с вами вообще не говорим", - сообщила Прянишникова.