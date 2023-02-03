Полиция не вручала повесток обвиняемым в организации пьяных вечеринок в Киеве, где унижали девушек, - спикер ДПС в Киевской области Прянишникова
Представитель ДПС в Киевской области Ирина Прянишникова рассказала, что правоохранители не вручали повестки организаторам вечеринок в Киеве, где унижали девушек
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо
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"Полиция установила 6 человек, имеющих отношение к данному правонарушению. Однако хочу подчеркнуть, что полиция не вручает повесток. Были проведены следственные действия вместе с прокуратурой. Открыто уголовное производство и объявлено о подозрении лицам, которые планировали, осуществляли эту съемку и распространяли видеоролики в социальных сетях. О повестках, о которых сообщалось, мы с вами вообще не говорим", - сообщила Прянишникова.
- Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила , что 31 января Нацполиция оперативно взяла инцидент в работу.
- 1 февраля стало известно, что к парням пришли с обысками.
- 1 февраля полиция задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек. Источники "Общественного" рассказали, что еще шестерым вручили повестки.
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