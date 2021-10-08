Полиция назвала основные версии смерти нардепа Полякова
Начальник полиции Киева Иван Выговский назвал главные версии смерти нардепа депутатской группы "За будущее" Антона Полякова
Об этом он заявил во время брифинга 8 октября, передает Еспресо.TV.
По его словам, основными версиями смерти Полякова является хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом).
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"Больше склоняемся к тому, что это естественная смерть", - отметил Выговский.
- Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названа острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
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