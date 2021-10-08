Полиция назвала основные версии смерти нардепа Полякова

Об этом он заявил во время брифинга 8 октября, передает Еспресо.TV.

По его словам, основными версиями смерти Полякова является хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом).



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"Больше склоняемся к тому, что это естественная смерть", - отметил Выговский.

Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.

Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названа острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

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