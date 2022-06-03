Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в Медиацентре Украины.



"Сейчас мы имеем десятки начатых уголовных производств по фактам сексуального насилия, совершенного военнослужащими РФ против мирного населения. Только в полицию поступило около полусотни обращений о сексуальных преступлениях оккупантов в Донецкой, Запорожье, Киевской, Луганщине, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. этих фактов следователями НПУ внесены в ЕРДР, информация о других нуждается в проверке, прежде чем мы приступим к уголовному производству", – сообщила Павличенко.



Кроме того, правоохранители имеют подтвержденные факты изнасилования несовершеннолетних девушек, одна из которых на момент преступления находилась в состоянии беременности. Также подтверждена информация об изнасиловании женщин старшего возраста. Сведения об этих фактах внесены в ЕРДР. Расследование продолжается.



Павличенко также заявила, что уже есть первые результаты расследования сексуальных преступлений. А именно – в 3 производствах лицам сообщено о подозрении.



Заместитель министра внутренних дел подчеркнула, что пока нет точной информации о преступлениях такого рода. Такая ситуация сложилась из-за нежелания пострадавших рассказывать подробности, а также из-за недостаточного количества доказательств. Кроме того, в некоторых случаях вещественные доказательства просто отсутствуют, поскольку российские оккупанты "убирали следы" и сжигали тела убитых украинцев и украинок.

Напомним, что 30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны

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