Полиция начала 16 уголовных производств против военных РФ по фактам изнасилований, троим сообщили о подозрении
На освобожденных от российской оккупации территориях правоохранители продолжают фиксировать случаи сексуального насилия, которые совершали российские солдаты против мирного населения Украины
Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в Медиацентре Украины.
"Сейчас мы имеем десятки начатых уголовных производств по фактам сексуального насилия, совершенного военнослужащими РФ против мирного населения. Только в полицию поступило около полусотни обращений о сексуальных преступлениях оккупантов в Донецкой, Запорожье, Киевской, Луганщине, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. этих фактов следователями НПУ внесены в ЕРДР, информация о других нуждается в проверке, прежде чем мы приступим к уголовному производству", – сообщила Павличенко.
Кроме того, правоохранители имеют подтвержденные факты изнасилования несовершеннолетних девушек, одна из которых на момент преступления находилась в состоянии беременности. Также подтверждена информация об изнасиловании женщин старшего возраста. Сведения об этих фактах внесены в ЕРДР. Расследование продолжается.
Павличенко также заявила, что уже есть первые результаты расследования сексуальных преступлений. А именно – в 3 производствах лицам сообщено о подозрении.
Заместитель министра внутренних дел подчеркнула, что пока нет точной информации о преступлениях такого рода. Такая ситуация сложилась из-за нежелания пострадавших рассказывать подробности, а также из-за недостаточного количества доказательств. Кроме того, в некоторых случаях вещественные доказательства просто отсутствуют, поскольку российские оккупанты "убирали следы" и сжигали тела убитых украинцев и украинок.
- Напомним, что 30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны
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