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Полиция Латвии будет штрафовать водителей за надписи "Я русский!" на автомобилях

26 сентября, 2023 вторник
07:49
Мир Латвия

Полиция Латвии предупреждает о штрафах за автомобильные наклейки с надписями "Я россиянин/россиянка". Там назвали это "потенциально провокационными надписями на русском языке"

Об этом говорится в сообщении латвийской полиции Х (Twitter).

В ведомстве заявили, что на фоне войны в Украине использование на автомобилях подобных провокационных надписей недопустимо.

"Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно прикажет лицам убрать их, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. Эти лица могут быть привлечены к административной ответственности", - отмечают в полиции Латвии.

По их словам, любая героизация военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах надписей на русском языке (например, "Я русский/россиянка") означает прославление военной агрессии или поддержку военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

Поэтому латвийская полиция решила при обнаружении автомобилей, покрытых такими надписями, безотлагательно предоставлять предписание лицам по их устранению и просить объяснить цель их размещения.

"В случае установления нарушения законодательства, лица могут быть привлечены к административной ответственности за прославление военной агрессии или военных преступлений", - добавляют в ведомстве.

В то же время, там также призывают жителей сообщать о транспортных средствах с подобными надписями.

Накануне в соцсетях была распространена фотография машины с латвийским номером и надписью "Я - русская".

  • Также 27 августа служба государственной безопасности Латвии (СГБ) заявила , что спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских беженцев на российской территории во время процедуры пересечения границы.
Криминал
Россия
Латвия
полиция
Война с Россией
пропаганда
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