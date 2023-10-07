Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Полиция Лас-Вегаса подозревает, что убийства Тупака Шакура и Бигги Смоллза могут быть связаны

Полиция Лас-Вегаса подозревает, что убийства Тупака Шакура и Бигги Смоллза могут быть связаны

7 октября, 2023 суббота
17:02
Мир

Детектив полиции Лас-Вегаса заявил о теории, что убийства рэперов Тупака Шакура и Бигги Смолса могут быть связаны между собой. По его мнению, к этому причастны одни и те же люди

Об этом сообщает CNN.

Детектив полиции Лас-Вегаса, расследовавший убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году, свидетельствовал в сентябре перед большим жюри, заявив, о его теории, что убийства двух рэперов, Тупака Шакура и Бигги Смолса, могут быть связаны между собой.

В стенограмме состоявшегося в прошлом месяце заседания большого жюри округа Кларк отставной детектив полиции Лас-Вегаса Клиффорд Могг сказал, что детективы, расследовавшие убийство Шакура, "считали, что к обоим убийствам причастны люди, связанные с обоими убийствами".

Позже Могг добавил, что "теория была точной, что они были связаны". Он не уточнил, что это была за теория, но сказал, что Дуэйн Дэвис, которому недавно выдвинули обвинения в убийстве Шакура, не был причастен к этому.

"Когда вы говорите, что они были связаны, вы не имеете в виду, что их совершили одни и те же лица?" спросил главный заместитель окружного прокурора Марк Ди Джакомо, и Могг ответил: "Именно так".

На другом заседании большого жюри Могг также сказал, что, по его мнению, Дэвис публично говорил о своей причастности к убийству Шакура, поскольку стремился извлечь из этого финансовую выгоду.

Могг также показал, что одной из причин обыска дома Дэвиса в июле 2023 года было выяснение того, получал ли он какие-либо выплаты или вознаграждения, связанные с его заявлениями о причастности к смерти Шакура.

  • В пятницу, 29 сентября, прокуратура Лас-Вегаса возобновила расследование об убийстве рэпера Тупака Шакура, которое долггое время пребывало в состоянии ожидания громкой огласки. Ставший главным подозреваемым Дуэйн Кит Дэвис заявил, что он был на пассажирском сиденье белого кадиллака, остановившегося возле автомобиля с Шакуром в ночь на 1996 год, после боя Майка Тайсона и Брюса Селдона в Лас-Вегасе.

Культура
Криминал
США
Читайте также:
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
4 октября, 2023 среда
Если российская ракета с ядерным двигателем "Буревестник" полетит, то враг получает собственный Чернобыль или Хиросиму, - Згурец
Ілля Пономарьов
7 октября, 2023 суббота
"Ноль процентов такой вероятности": российский оппозиционер Пономарев о приостановлении Путиным войны из-за нехватки ресурсов
6 октября, 2023 пятница
Ветер, дожди и прохладная погода: прогноз на выходные от Натальи Диденко
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
7 октября
17:01
Обновлено
Карта переходов общин из Московского патриархата по состоянию на октябрь 2023 года
16:39
Обновлено
В Афганистане произошли два землетрясения: не меньше 15 погибших и 78 раненых
16:25
Ко Дню украинской письменности и языка Министерство культуры представит государственную целевую программу развития и распространения украинского языка, - Ростислав Карандеев
16:06
OPINION
События в Израиле могут изменить лицо Ближнего Востока и мира и повлиять на войну, которую РФ рассчитывает вести на украинской земле. Колонка Виталия Портникова
16:04
Эксклюзив
Военный аналитик Гетьман рассказал, имеет ли влияние война в Израиле на Украину
15:51
Нашествие клопов во Франции: семь школ прекратили обучение
15:40
Live
ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Текстовая трансляция
15:38
Обновлено
Число "нейтрализованных" Турцией курдских боевиков в Сирии возросло до 58
15:27
Эксклюзив
"Страна в состоянии тяжелого шока": израильский журналист о массированном ракетном обстреле Израиля
15:17
Обновлено
В Новой Каховке взорвался автомобиль с секретарем местного отдела "Единой России": он погиб
15:15
Союз органов местного самоуправления Германии требует ограничения льгот для беженцев из Украины
15:05
Эксклюзив
Польская партия "Право и справедливость" разогнала против Украины беспрецедентную кампанию, - политик Чех
15:00
Крепость Аккерман
ТОП-10 замков и крепостей в Украине, которые стоит посетить
14:48
Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский
14:31
Россия ударила по селу на Херсонщине: пострадала местная жительница
14:09
Эксклюзив
Вполне возможно, что вскоре Украина сможет отрезать Крым, - дипломат Брайза
13:55
В Запорожской области СБУ уничтожила российский "Солнцепек"
13:42
Иран
Руководство Ирана призвало Палестину "освободить Иерусалим"
13:29
Неизвестные бросили 140 кошек умирать под солнцем в пустыне Абу-Даби
13:25
Минцифры сообщило о подготовке инструментов регулирования ИИ в Украине
13:20
Обновлено
РФ утром обстреляла кассетными снарядами село Запорожской области: есть погибшие и раненые
13:20
ГБР сообщило о подозрении чиновнику Запорожского ТЦК, который присвоил авто одного из предприятий
13:13
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое жителей
13:03
Палестинцы имеют право защищать себя от "террора и оккупационных войск", - Махмуд Аббас
12:55
Посольство в Израиле объяснило украинцам, как действовать в связи с началом войны с палестинцами
12:50
На Таврическом направлении ВСУ продвинулись в районе Копаней и Новопрокоповки, - Тарнавский
12:37
Возле станции "Вернадский" родились 5 тюленят: полярники показали новорожденных
12:30
Биньямин Нетаньяху
"Мы в состоянии войны", - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
12:17
электроэнергиия
Из-за вражеских обстрелов без света остаются 6 регионов Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 7 октября
11:43
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 40 ранены
11:43
Обзор
Польша сближается с Венгрией, РФ усиливает информационную войну. Акценты мировых СМИ 7 октября
11:35
OPINION
Николай Княжицкий
Люблинский форум. Новая архитектура безопасности после войны
11:28
В России заявили о ракетных обстрелах Белгородской области: якобы есть погибший
10:57
Словакия перестает оказывать помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах, - Politico
10:43
Страны НАТО обеспокоены тем, что атаки РФ все чаще приближаются и нарушают их территорию, - Bloomberg
10:36
Обновлено
Сектор Газа утром осуществил ракетные обстрелы Израиля: ЦАХАЛ объявил мобилизацию резервистов
10:25
Госдеп США
В США осудили планы РФ отменить ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний
10:22
Эксклюзив
Не исключаю возможность атаки на армянскую территорию, – политолог Григорян
10:19
Россияне утром который раз ударили по Херсону: ранен мужчина
09:35
Эксклюзив
"Путин взял на себя вину за убийство Пригожина": российский оппозиционер Пономарев о выступлении главы РФ на Валдайском форуме
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV