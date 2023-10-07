Полиция Лас-Вегаса подозревает, что убийства Тупака Шакура и Бигги Смоллза могут быть связаны

Об этом сообщает CNN.

Детектив полиции Лас-Вегаса, расследовавший убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году, свидетельствовал в сентябре перед большим жюри, заявив, о его теории, что убийства двух рэперов, Тупака Шакура и Бигги Смолса, могут быть связаны между собой.

В стенограмме состоявшегося в прошлом месяце заседания большого жюри округа Кларк отставной детектив полиции Лас-Вегаса Клиффорд Могг сказал, что детективы, расследовавшие убийство Шакура, "считали, что к обоим убийствам причастны люди, связанные с обоими убийствами".

Позже Могг добавил, что "теория была точной, что они были связаны". Он не уточнил, что это была за теория, но сказал, что Дуэйн Дэвис, которому недавно выдвинули обвинения в убийстве Шакура, не был причастен к этому.

"Когда вы говорите, что они были связаны, вы не имеете в виду, что их совершили одни и те же лица?" спросил главный заместитель окружного прокурора Марк Ди Джакомо, и Могг ответил: "Именно так".

На другом заседании большого жюри Могг также сказал, что, по его мнению, Дэвис публично говорил о своей причастности к убийству Шакура, поскольку стремился извлечь из этого финансовую выгоду.

Могг также показал, что одной из причин обыска дома Дэвиса в июле 2023 года было выяснение того, получал ли он какие-либо выплаты или вознаграждения, связанные с его заявлениями о причастности к смерти Шакура.