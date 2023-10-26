Полиция Китая спасла тысячу котов, которых собирались забить на мясо

Об этом пишет BBC.

Правоохранители действовали по наводке активистов по защите животных, полиция смогла перехватить грузовик, перевозивший кошек в восточном городе Чжанцзяган. Грузовик следовал транзитом на юг страны, где кошек планировали продать под видом другого мяса. Животных доставили в приют, однако неизвестно, были ли спасенные коты бродячими или домашними животными.

Китайские СМИ рассказали, что активисты в Чжанцзягане заметили большое количество кошек, которых неделю держали в закрытых деревянных ящиках. Когда животных погрузили в грузовик, активисты вызвали полицию.