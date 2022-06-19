Полиция Кишинева не дала Киркорову выступить с концертом на пророссийском митинге

В завершение акции организаторы обещали присутствующим концерт с участием певца Филиппа Киркорова. Но стражи порядка не позволили установить необходимое звуковое оборудование и фактически сорвали его выступление, передает кишиневский информационный портал Newsmaker.

"Во время протеста полиция отказалась пропускать автомобиль, который, по словам организаторов, провозил сцену для проведения концерта", - отмечает издание.

Как выяснилось, оборудование для концерта должно было на наличие подозрительных предметов проверить взрывотехническая служба.

Митинг проводил движение "Новая жизнь".

Представитель движения Вячеслав Валько заявил, что концерт с участием Киркорова отменяется.

Фото из места происшествия - Point.md

Справка

Движение "Новую жизнь" связывают с молдавским олигархом Иланом Шором.

Депутат от подконтрольной предпринимателю одноименной партии "Шор" Марина Таубер, в частности, пыталась договориться с полицией, отмечая, что Киркоров прибыл в Кишинев по личному приглашению Илана Шора.

Семья Шора дружит с семьей пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. В 2019 году певица Жасмин, заслуженная артистка России и жена Илана Шора, постила у себя в инстаграмме фотографии общего отдыха с Татьяной Навкой, женой Пескова.

Приглашение на сегодняшнюю акцию распространяли деятели оппозиционных в Молдове коммунистической (ПКРМ) и социалистической (ПСРМ) партии.

Почётный лидер социалистов Молдовы, подозреваемый в коррупции и государственной измене экспрезидент Игорь Додон находится под домашним арестом. В то же время, он выступает с призывами к отставке правительства Натальи Гаврилицы и президентки Маи Санду.

Санду и Гаврилица представляют проевропейскую партию "Действие и справедливость" (Рartidul "Acțiune și Solidaritate" (PAS), что является объектом постоянных выпадов со стороны российской пропаганды.

В свою очередь команда Додана делает ставку на досрочные парламентские выборы.

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