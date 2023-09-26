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Полиция Киевщины разоблачила схему продажи военным автомобилей, которые привозили из-за границы как гуманитарку

26 сентября, 2023 вторник
12:36
Криминал

В Киевской области полиция задержала супругов, которые создали схему продажи военным авто, ввозимых на территорию Украины из-за границы под видом безвозмездной помощи

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В сообщении говорится, что муж с женой с Киевщины создали схему продажи военным транспортных средств, которые ввозились на территорию Украины из-за границы под видом безвозмездной помощи.

Фигуранты действовали от имени одной из благотворительных организаций, руководителями которой они и являлись. Установлено, что по адресу фонда было ввезено 30 автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Впоследствии правонарушители сбывали автомобили военнослужащим, за что получали от 5 до 10 тысяч долларов США за одно транспортное средство.

По факту продажи товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, во время военного положения, мужчине уже сообщено о подозрении [ч. 3 ст. 201-2 УКУ]. Ему грозит до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В субботу, 2 сентября, следователи Национальной полиции разоблачили псевдоволонтера, торговавшего гуманитарной помощью, предназначенной для жителей Ирпеня.

Киевщина
военные силы Украины
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