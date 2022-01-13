Полиция Киева оштрафовала за нарушение правил парковки водителя Кличко
Водителя городского головы Киева Виталия Кличко оштрафовали за нарушение правил парковки
Об этом мэр написал в Telegram.
“Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже оплачен через "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно”, - говорится в его сообщении.
Кличко заявил, что правила должны соблюдаться без исключения.
Согласно квитанции, водитель уплатил штраф в размере 340 грн и 17 грн комиссии.
- Напомним, 28 декабря в Киеве официально заработала услуга предоплаченной парковки.
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