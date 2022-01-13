Полиция Киева оштрафовала за нарушение правил парковки водителя Кличко

Об этом мэр написал в Telegram.



“Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже оплачен через "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно”, - говорится в его сообщении.



Кличко заявил, что правила должны соблюдаться без исключения.



Согласно квитанции, водитель уплатил штраф в размере 340 грн и 17 грн комиссии.

Напомним, 28 декабря в Киеве официально заработала услуга предоплаченной парковки.