Полиция Канады начала аресты протестующих антивакцинаторов, заблокировавших Оттаву
Канадская полиция начала арестовывать водителей, чтобы положить конец трехнедельной блокаде столицы страны, начавшейся как выступления против COVID-ограничений и переросшей в антиправительственные протесты
Об этом сообщает Reuters.
В пятницу, 18 февраля, полиция Канады начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы сотнями водителей грузовиков. Телевизионные каналы показали, как полиция совершила по меньшей мере восемь арестов без применения силы. Офицеры задержали двух лидеров протестов в четверг поздно вечером.
"Некоторые протестующие сдаются и арестовываются. Мы просим протестующих оставаться мирными и законопослушными", - сообщает в Twitter полиция Оттавы.
В полиции утверждают, что операция продлится несколько дней.
Протестующие "Конвоя Свободы", к которым позже присоединились тысячи демонстрантов и около 400 автомобилей, прибыли в Оттаву 28 января, заблокировав улицы вокруг парламента в центре столицы. Это стало одним из худших кризисов, с которыми столкнулся канадский премьер Джастин Трюдо с момента его прихода к власти в 2015 году. Участники протестов также заблокировали мост Амбассадор, являющийся одним из ключевых пунктов сообщения Канады и США.
Сначала протестующие выступали против обязательной вакцинации против COVID-19 для водителей грузовиков, но блокада постепенно переросла в антиправительственную демонстрацию и демонстрацию против премьер-министра. Некоторые требуют отставки Трюдо.
- Напомним, в понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение.
- Протесты дальнобойщиков в столице Канады начались 22 января после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом. Участники акций, получивших название "Конвой свободы", не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания коронавируса.
- 16 февраля начальник полиции Оттавы подал в отставку после критики за недостаточные действия для подавления парализовавших город протестов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное