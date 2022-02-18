Полиция Канады начала аресты протестующих антивакцинаторов, заблокировавших Оттаву

Об этом сообщает Reuters.



В пятницу, 18 февраля, полиция Канады начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы сотнями водителей грузовиков. Телевизионные каналы показали, как полиция совершила по меньшей мере восемь арестов без применения силы. Офицеры задержали двух лидеров протестов в четверг поздно вечером.



"Некоторые протестующие сдаются и арестовываются. Мы просим протестующих оставаться мирными и законопослушными", - сообщает в Twitter полиция Оттавы.



В полиции утверждают, что операция продлится несколько дней.



Протестующие "Конвоя Свободы", к которым позже присоединились тысячи демонстрантов и около 400 автомобилей, прибыли в Оттаву 28 января, заблокировав улицы вокруг парламента в центре столицы. Это стало одним из худших кризисов, с которыми столкнулся канадский премьер Джастин Трюдо с момента его прихода к власти в 2015 году. Участники протестов также заблокировали мост Амбассадор, являющийся одним из ключевых пунктов сообщения Канады и США.



Сначала протестующие выступали против обязательной вакцинации против COVID-19 для водителей грузовиков, но блокада постепенно переросла в антиправительственную демонстрацию и демонстрацию против премьер-министра. Некоторые требуют отставки Трюдо.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение.

Протесты дальнобойщиков в столице Канады начались 22 января после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом. Участники акций, получивших название "Конвой свободы", не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания коронавируса.

16 февраля начальник полиции Оттавы подал в отставку после критики за недостаточные действия для подавления парализовавших город протестов.