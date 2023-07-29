Полиция Италии обнаружила древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор
У берегов Италии спецподразделение полиции обнаружило фрагменты древнеримского торгового судна, которому более 2 тыс. лет, с амфорами на борту
Об этом сообщает The Independent.
Корабль найден у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км северо-западнее Рима, на песчаном дне на глубине около 160 м. Он был обнаружен отрядом искусств итальянской полиции, занимающимся защитой культурного наследия страны.
На борту корабля обнаружили сотни амфор, большинство из которых сохранились почти идеально. Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей – масла или вина. Такие артефакты достаточно распространены в Средиземноморье.
"Эта находка – важный образец древнеримского корабля, попавшего в шторм и пытавшегося добраться до берега. Она также дает представление о морских торговых путях тех времен", - прокомментировали в полиции.
Представители полиции уточнили, что судно было найдено и снято на видео с помощью работы на дистанционном управлении.
- 16 июля стало известно, что в Риме студент из Германии выцарапал на стене Колизея. Его задержала полиция. Это уже третий случай за последние несколько недель, когда вандалы наносят вред памятнику древнеримской архитектуры.
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