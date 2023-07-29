Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Полиция Италии обнаружила древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор

Полиция Италии обнаружила древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор

29 июля, 2023 суббота
03:12
Мир

У берегов Италии спецподразделение полиции обнаружило фрагменты древнеримского торгового судна, которому более 2 тыс. лет, с амфорами на борту

Об этом сообщает The Independent.

Корабль найден у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км северо-западнее Рима, на песчаном дне на глубине около 160 м. Он был обнаружен отрядом искусств итальянской полиции, занимающимся защитой культурного наследия страны.

На борту корабля обнаружили сотни амфор, большинство из которых сохранились почти идеально. Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей – масла или вина. Такие артефакты достаточно распространены в Средиземноморье.

"Эта находка – важный образец древнеримского корабля, попавшего в шторм и пытавшегося добраться до берега. Она также дает представление о морских торговых путях тех времен", - прокомментировали в полиции.

Представители полиции уточнили, что судно было найдено и снято на видео с помощью работы на дистанционном управлении.

  • 16 июля стало известно, что в Риме студент из Германии выцарапал на стене Колизея. Его задержала полиция. Это уже третий случай за последние несколько недель, когда вандалы наносят вред памятнику древнеримской архитектуры.
Культура
Италия
Читайте также:
Антоніу Гутерреш
28 июля, 2023 пятница
Гутерреш отреагировал на путинскую зерновую взятку африканским странам, назвал ее "горсткой пожертвований"
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
28 июля, 2023 пятница
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
Автор Виталий Бала
28 июля, 2023 пятница
Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.02
    Продажа 42
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
02:45
Военные США находятся на территории Украины, но не участвуют в боевых действиях, - Белый дом
02:17
В Финляндии и Норвегии зафиксировано рекордное количество вспышек птичьего гриппа
01:49
Зенитки Gepard, вездеходы, дроны и снаряды: новый пакет помощи от Германии
01:22
В Жешуве возле границы с Украиной откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ
00:54
Полиция Швеции перешла на усиленный режим работы: возможны теракты из-за сожжения Корана
00:34
Путин похвалил "африканский мирный план" и заверил, что РФ готова искать "пути урегулирования" в Украине
00:27
Мэр норвежского города совершил четвертое велопутешествие в Украину и собрал 540 тыс. грн для ВСУ
2023, пятница
28 июля
23:56
Депутат из "Слуги народа" Холодов уехал в январе из Украины и не вернулся, - "Схемы"
23:54
Силы обороны системно выбивают врага на Таврийском направлении, - Тарновский
23:26
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
23:09
Эксклюзив
Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко
22:54
Буданов заявил, что Силы обороны скоро войдут в Крым
22:44
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июля
22:31
Эксклюзив
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
22:28
Обновлено
С FIE приостановила дисквалификацию Харлана за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМсняли дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
22:19
Лукашенко заменил руководителя военной разведки Беларуси
22:07
Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
22:06
OPINION
Власть готовит выборы без военных
21:45
Обновлено
НАПК: экс-замглавы ОП Тимошенко использовал властные полномочия в личных интересах
21:42
Греция поможет Одессе восстановить разрушенные Россией памятники архитектуры
21:40
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
21:31
УЕФА дисквалифицировал "Ювентус" по еврокубкам
21:23
Аналитика
Сергей Згурец
Изменения на юге будут более динамичными, РФ просчиталась с наступлением: военные итоги недели
21:21
Эксклюзив
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
21:20
OPINION
Зачем Стефанчук делает провокационные заявления
20:50
Обновлено
Взрыв в Таганроге: РФ обвинила Киев, в Украине отреагировали
20:10
В Швейцарии нашли тело альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад
20:03
OPINION
Мы должны соперничать с россиянами и побеждать
19:59
Россия запустила нарратив, якобы украинцы хотят видеть Путина своим президентом
19:44
Rheinmetall до конца лета планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard: работников уже обучают в Германии
19:39
В РФ африканские лидеры призвали Путина прекратить войну в Украине, - Reuters
19:35
"Оболонь" и "Колос" сыграли вничью в матче-открытии нового сезона УПЛ
19:20
В Донецкой области десятки россиян отказались выполнять боевые задания: частично вывели из строя технику
19:18
Россияне похитили и регулярно пытают работника Запорожской АЭС, - Энергоатом
19:09
Обзор
"Ведьмак" говорит "па-па": что посмотреть на выходных
19:00
Обзор
Победные новости 520 дня войны: дело Шария и успешное продвижение ВСУ на юге
18:57
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024
18:42
Стефанчук: Конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет
18:24
Генерал Чиани объявил себя лидером Нигера после государственного переворота
18:14
Суд избрал меру пресечения нардепу Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV