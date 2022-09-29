Полиция Грузии пыталась вытолкнуть из нейтральной зоны границы с РФ жителей Крыма, - Чубаров
Десятки тысяч человек уезжают из Крыма во избежание российской мобилизации - на границе между РФ и Грузией не выпускают жителей полуострова
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Эспрессо.
"Граждане Украины, жители Крыма - мужчины стали объектом первоочередной мобилизации. Целью Москвы является набрать как можно больше крымских татар и этнических украинцев и направить как пушечное мясо на войну против своих братьев, сограждан украинского государства", - отметил он.
Чубаров подчеркнул, что крымские татары откликнулись на призывы избегать мобилизации.
"Сейчас тысячи людей едут на территории третьих государств. Эксперты из Крыма говорят о десятках тысяч человек. Это мужчины призывного возраста с семьями, которые хотят избежать мобилизации. Очень критическая ситуация на границе с Грузией. Грузинские полицейские пытаются вытолкнуть несколько десятков жителей Крыма из нейтральной зоны на территорию РФ.У большинства людей нет комплекта действующих документов, которые бы идентифицировали их как граждан Украины с точки зрения третьих стран.У детей российские свидетельства
о рождении, но пограничники требуют украинских документов", - добавил глава Меджлиса.
По его мнению, нужно создать межведомственную группу, чтобы спасти людей с такими случаями, и он уже говорил об этом с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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