Об этом информирует Euronews .

Национальное бюро расследований сообщило, что первоначальное расследование преступления с использованием огнестрельного оружия быстро расширилось до большей проблемы, связанной с четырьмя мужчинами, ассоциированными с ультраправыми. По словам полиции, подозреваемые были сторонниками идеологии "акселератора", направленной против иммигрантов и инфраструктуры с целью разрушения общества.

Четверо злоумышленников подозреваются в изготовлении пистолетов-пулеметов и других видов оружия с помощью 3D-принтеров в арендованном гараже и доме одного из злоумышленников. Полиция конфисковала винтовку, самодельный пистолет и газовый, переработанный в огнестрельный, биопринтер и растения каннабиса.

"В соответствии с пониманием полиции, цели запланированных насильственных нападений были избраны в качестве мишени на основе цвета кожи, политических или других идеологических взглядов", - сказал комиссар по преступности Туомас Кууре и добавил, что мужчины хотели разжечь "расовую войну" в Финляндии.

По сообщениям местных СМИ, один из четырех мужчин, содержащихся под стражей, был кандидатом на муниципальных выборах от Партии финнов, являющейся частью коалиционного правительства Финляндии.

"В дополнение к личным целям подозреваемые планировали нападения на разные части инфраструктуры в своих разговорах, включая электрическую сеть и железнодорожное движение", - рассказал правоохранитель.

Полиция утверждает, что фигуранты образовали радикализованную группу, прошли специальное обучение по технологиям 3D-оружия и якобы готовились к террористическому акту.