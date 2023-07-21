Полиция Финляндии заподозрила ультраправых в террористическом сговоре: якобы напечатали 3D-оружие для "расовой войны"
Правоохранители Финляндии заявили, что остановили ультраправый террористический сговор, который, вероятно, использовал бы 3D-печатное оружие в нападении на "крушение общества" в расовой войне
Об этом информирует Euronews .
Национальное бюро расследований сообщило, что первоначальное расследование преступления с использованием огнестрельного оружия быстро расширилось до большей проблемы, связанной с четырьмя мужчинами, ассоциированными с ультраправыми. По словам полиции, подозреваемые были сторонниками идеологии "акселератора", направленной против иммигрантов и инфраструктуры с целью разрушения общества.
Четверо злоумышленников подозреваются в изготовлении пистолетов-пулеметов и других видов оружия с помощью 3D-принтеров в арендованном гараже и доме одного из злоумышленников. Полиция конфисковала винтовку, самодельный пистолет и газовый, переработанный в огнестрельный, биопринтер и растения каннабиса.
"В соответствии с пониманием полиции, цели запланированных насильственных нападений были избраны в качестве мишени на основе цвета кожи, политических или других идеологических взглядов", - сказал комиссар по преступности Туомас Кууре и добавил, что мужчины хотели разжечь "расовую войну" в Финляндии.
По сообщениям местных СМИ, один из четырех мужчин, содержащихся под стражей, был кандидатом на муниципальных выборах от Партии финнов, являющейся частью коалиционного правительства Финляндии.
"В дополнение к личным целям подозреваемые планировали нападения на разные части инфраструктуры в своих разговорах, включая электрическую сеть и железнодорожное движение", - рассказал правоохранитель.
Полиция утверждает, что фигуранты образовали радикализованную группу, прошли специальное обучение по технологиям 3D-оружия и якобы готовились к террористическому акту.
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