Полиция Финляндии предотвратила сжигание Корана на акции в Хельсинки
Полиция Хельсинки рассказала, что предотвратила сжигание Корана на акции протеста в финской столице на прошлой неделе
Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .
Отмечается, что в полицию было подано заявление о предстоящей акции протеста, а о планах сжечь Коран полицейские узнали из социальных сетей.
"Мы связались с организаторами демонстрации и сказали им, что это незаконно в Финляндии", – рассказал главный комиссар столичной полиции Хейкки Порола.
По его словам, это нормальная практика, что полиция связывается с организаторами демонстраций заранее. Участники акции протеста учли замечания правоохранителей. На прошлой неделе была акция протеста, но Коран на ней не сжигали.
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