Полиция Финляндии предотвратила сжигание Корана на акции в Хельсинки

Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

Отмечается, что в полицию было подано заявление о предстоящей акции протеста, а о планах сжечь Коран полицейские узнали из социальных сетей.

"Мы связались с организаторами демонстрации и сказали им, что это незаконно в Финляндии", – рассказал главный комиссар столичной полиции Хейкки Порола.

По его словам, это нормальная практика, что полиция связывается с организаторами демонстраций заранее. Участники акции протеста учли замечания правоохранителей. На прошлой неделе была акция протеста, но Коран на ней не сжигали.

17 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна требует от Швеции и Финляндии выдать около 130 человек, которых она считает террористами, для одобрения вступления этих стран в НАТО.

30 января стало известно, что Эрдоган заявил : Анкара может одобрить вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции и шокировать Стокгольм. По словам Эрдогана, Швеция не выполнила требования Турции и до сих пор не выдала 120 человек, которых Анкара считает террористами.

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