Полиция Эстонии обещает 9 мая жесткую реакцию на символы агрессии РФ
В Эстонии не будут запрещать поминовения погибших во Второй мировой войне 9 мая, однако полиция страны обещает жестко реагировать на символы агрессии
Об этом сообщает ERR .
"Эстонская полиция не запрещает поминовение погибших. На Военном кладбище можно возложить цветы и склонить голову, но поминовение погибших не должно использоваться для разжигания конфликтов и ненависти", - сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Кумм.
По его словам, полиция не способна исключить возможность спонтанных собраний людей, но надо помнить, что использование военной символики запрещено.
"Полиция будет жестко реагировать на такие символы, мы попросим убрать символ и начнем делопроизводство. Полиция призывает людей не ходить 9 мая на акции, целью которых является провокация. Если кто-то увидит нарушение или военную символику, просим сообщить об этом в полицию", - подчеркнул Кумм.
- Напомним, накануне в Эстонии заблокировано более полусотни доменов для просмотра российского телевидения.
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