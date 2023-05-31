Полиция Донецкой области назвала громады, где опасно находиться гражданскому населению

Об этом в эфире Еспресо заявила начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

"Краматорск, Славянск - это большие города, куда прилетает. Но есть и громады, где опасно находиться всему гражданскому населению. Это Угледарская громада, Авдеевская громада, Константиновка, Торецкая громада, Лиманская. Те населенные пункты, которые граничат с линией фронта, - под постоянными обстрелами. Там минометные, ракетные обстрелы. Раньше в том же Торецке мы не фиксировали авиабомбы, а сейчас на город сбрасывают такие виды вооружения", – рассказала она.