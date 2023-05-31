Полиция Донецкой области назвала громады, где опасно находиться гражданскому населению
Есть громады в Донецкой области, где опасно находиться всему гражданскому населению, – это Угледарская, Авдеевская, Торецкая, Лиманская громады
Об этом в эфире Еспресо заявила начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко.
"Краматорск, Славянск - это большие города, куда прилетает. Но есть и громады, где опасно находиться всему гражданскому населению. Это Угледарская громада, Авдеевская громада, Константиновка, Торецкая громада, Лиманская. Те населенные пункты, которые граничат с линией фронта, - под постоянными обстрелами. Там минометные, ракетные обстрелы. Раньше в том же Торецке мы не фиксировали авиабомбы, а сейчас на город сбрасывают такие виды вооружения", – рассказала она.
- Днем 29 мая российская оккупационная армия сбросила авиабомбы на Торецк Донецкой области. Одна из них попала в АЗС, погибли два человека.
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