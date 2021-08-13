"Полиция должна жестко реагировать на такие случаи": Зеленский о попытке нападения на олимпийского чемпиона Беленюка
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку нападения на олимпийского чемпиона и нардепа Жана Беленюка в Киеве
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ", - написал он.
Зеленский отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.
"Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - отметил президент.
- Напомним, неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом, нардепом Жаном Беленюк в центре Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.62
- Актуальное
- Важное