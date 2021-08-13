"Полиция должна жестко реагировать на такие случаи": Зеленский о попытке нападения на олимпийского чемпиона Беленюка

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ", - написал он.

Зеленский отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

"Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - отметил президент.

Напомним, неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом, нардепом Жаном Беленюк в центре Киева.

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