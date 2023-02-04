Об этом в эфире Еспресо заявила руководитель отдела по связям с общественностью Довженко-Центра Мария Глазунова.

"Утро пятницы (3 февраля, - ред.) было очень насыщено событиями. Первое о чем я узнала - возбуждение дела против бывшего и.о директора Гончарук, которая является кандидатом от Довженко-Центра на пост главы ДЦ. Второе - это разбитие нашей стеклянной двери и третье - это минирование", - отметила она.

Глазунова рассказала об инциденте с дверью.

"Мужчина в два часа ночи во время комендантского часа ломился в центр, думая, что он идет домой. Интересно, что полиция его просто отпустила. Для него разбивание государственной собственности и нарушение КЧ не имело никаких последствий - задержания не было", - подчеркнула она.

Руководитель отдела по связям с общественностью отреагировала на сообщение о заминировании во время заседания конкурсной комиссии.

"О минировании - полиция должна расследовать это дело, потому что это уголовное преступление - сообщение о минировании госучреждения. Это во время военного положения - акты терроризма плюс это срыв конкурса. Я очень жду сообщения от полиции, что это было на самом деле", - подытожила она.