Полиция Черкасс назвала причину смерти 7-летнего мальчика, попавшего в реанимацию с признаками насильственных действий

Об этом сообщил на заседании исполкома Черкасского городского совета начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко.

"6 сентября было вскрытие, судебно-медицинские эксперты получили постановление на проведение экспертизы. После получения всех анализов эксперт даст заключение. Сейчас известно, что смерть ребенка наступила от травмы головы и субдуральной гематомы", - заявил он.

Он отметил, что вся экспертиза продлится около месяца.

Также правоохранители проверят показания родителей - матери и отчима мальчика. Согласно объяснениям, мама находилась в столице с февраля по март, а также с мая по август. Там ее якобы оперировали, а муж был у нее с конца июня. То есть в июне он оставил детей - мальчика и трехлетнюю девочку - своим родителям, доложил начальник Черкасского районного управления полиции. Напомним, в Черкассах 24 августа госпитализировали в бессознательном состоянии 7-летнего мальчика с тяжелыми травмами. У мальчика обнаружили многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематому лобной части головы, рваные раны нижней губы и ушей, дефекты тканей на левом бедре. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.

Впоследствии, бабушке мальчика сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшем тяжкие последствия ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. А 31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову.

Впоследствии, в Черкассах умер 7-летний мальчик, который был госпитализирован с многочисленными травмами и в состоянии комы.

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