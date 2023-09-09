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Полиция Британии поймала наиболее разыскиваемого подозреваемого в терроризме беглеца

9 сентября, 2023 суббота
17:21
Мир

В субботу, 9 сентября 2023 года, бывшего солдата британской армии, подозреваемого в терроризме, ранее бежавшего из тюрьмы HMP Wandsworth, арестовала полиция

Об этом пишет The Guardian.

Сбежавшего из тюремной кухни 21-летнего Дэниела Абеда Халифа, привязавшего себя к днищу фургона, арестовали в субботу в Чизвике, на западе Лондона. Он сбежал в своей поварской форме из тюрьмы HMP Wandsworth в Лондоне утром 6 сентября.

Сегодня в 11 утра Лондонская полиция сообщила, что задержала его и сейчас находится под стражей.

Полиция поблагодарила общественность и СМИ за поддержку во время расследования и помощь в установлении местонахождение Халифа.

Риши Сунак, выступая перед мировыми лидерами на саммите G20 в Дели, сказал: "Я очень рад новостям и благодарю полицейских за их фантастическую работу за последние несколько дней, а также общественности, который предоставил огромное количество следов, чтобы помочь полиции в ее расследовании".

Министр полиции также поздравил в соцсетях офицеров, участвовавших в этой операции.

Ход операции

Халифа содержали в тюрьме в ожидании суда за якобы установку фальшивой бомбы и сбор информации, которая могла бы быть полезной террористам, предварительно, из Ирана, но он отрицает все обвинения.

Фургон Bidfood, к днищу которого он привязал себя, чтобы убежать, уехал из HMP Wandsworth в 7:32 утра в среду. Халифа объявили пропавшим без вести в 7:50, а уже в 8:37 фургон остановила полиция.

В пятницу офицеры закрыли Ричмондский парк на юго-западе Лондона для поисков, потому что Халиф вырос в этом районе, но не нашли его.

В операции по перехвату участвовало 150 офицеров контртеррористического направления, порты и аэропорты были приведены в состояние готовности, а некоторые пассажиры столкнулись с задержками, поскольку проводились дополнительные проверки.

Офицеры сказали, что Халиф сменил тюремную кухонную форму (белая футболка и красно-белые штаны) на черные бейсболки, футболки и брюки. Люди сообщали, что видели его на противоположному от HMP Wandsworth берегу Темзы.

Тюрьма была закрыта после бегства Халифа, что привело к срыву судебных заседаний в отношении других находившихся под стражей обвиняемых.

Позже общественность сообщила, что видели, как Халиф выходил из грузовика, который доставлял еду в миле от тюрьмы.

В правительстве возник политический спор с критикой министров из-за сокращения и нехватки персонала, из-за чего потенциально опасные заключенные остались в тюрьмах с низким уровнем.

Министр юстиции Алекс Чолк объявил о проведении независимого расследования побега Халифа, почему его содержали в тюрьме с меньшим уровнем безопасности и нужно ли было выводить из тюрьмы других заключенных с повышенным риском.

  • Судья поддержал обвинения в терроризме подозреваемого в отправке в конце 2022 года нескольких бомб в посылках, направленных на правительственные, дипломатические и оборонные учреждения, в том числе посольство Украины.
Криминал
Великобритания
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