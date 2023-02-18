Полиция Болгарии обнаружила 18 тел мигрантов из Афганистана
В Болгарии полиция обнаружила брошенный автомобиль: в его кузове были 18 тел нелегальных мигрантов из Афганистана
Об этом сообщили в Reuters.
Полиция в Болгарии обнаружила тела 18 погибших мигрантов из Афганистана, среди них был ребенок. Люди были брошены в грузовике недалеко от столицы, Софии. После этого правоохранители арестовали четырех человек.
"Грузовик перевозил древесину и нелегальных мигрантов, которые прятались в отсеках", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что некоторые мигранты задохнулись. Перед этим они пересекли границу с соседней Турцией и укрывались в лесу в течение двух дней, прежде чем их посадили в грузовик вблизи города Ямбол на юго-востоке Болгарии.
"Тридцать четыре мигранта, в том числе пятеро детей, были срочно доставлены в больницы Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватает кислорода. Мокрые, они мерзли и не ели несколько дней", - сообщил министр здравоохранения Болгарии Асен Меджидиев.
Один из четырех задержанных уже был осужден за торговлю людьми.
- Напомним, 11 декабря полиция Замбии обнаружила в сельскохозяйственном районе столицы тела 27 мужчин. Отмечается, что они скончались от голода и истощения.
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