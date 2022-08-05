Протоиерей ПЦУ поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас люди хотят быть в единой поместной Православной церкви Украины. Но в последние дни ко мне поступило много обращений от жителей сел Ахтырского района, что ахтырская полиция вместо того, чтобы заниматься коллаборантами, пропагандировавшими русский мир и участвовавшими в вооруженной агрессии России, звонит по телефону тем людям, собирающим подписи по селам за украинскую церковь. Полиция запугивает людей, чтобы они не переходили из московского патриархата", - отметил Бирнчак.

Священнослужитель добавил, что люди разочаровались в московской церкви и сами выразили желание стать прихожанами Православной церкви Украины.

"В Ахтырке в монастыре московского патриархата, из которого бежали монахи, нашли оружие, антенны разного военного назначения и много тысяч долларов. Жители Ахтырского района начали поднимать вопрос, что они не хотят больше быть прихожанами московского патриархата - не хотят молиться о русском мире и слушать проповеди, что мы триединый народ", - заметил Андрей Бринчак.

22 июля стало известно, что в Ровенском облсовете депутаты от Слуги Народа, Батькивщины, Силы и чести и За будущее инициируют отставку Сергея Кондрачука (Европейская Солидарность) с должности главы областного совета из-за его последовательной борьбы против российской православной церкви.

31 июля стало известно, что митрополит Изюмский и Купянский УПЦ МП Елисей (Иванов Олег Александрович) благословил на "добрые дела" главного коллаборанта Харьковской области Виталия Ганчева.

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