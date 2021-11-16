"Полицейский с Рублевки", - Коноплянка смутил болельщиков названием любимого сериала
Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка назвал топ-3 любимых фильмов или сериалов
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Шахтера".
По словам Коноплянки, его любимый сериал – "Полицейский с Рублевки".
"Любимые фильмы и сериалы? "Нокдаун", "Законопослушный гражданин"... И давайте "Полицейский с Рублевки", - сказал Евгений Коноплянка.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его контракт истекает летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 2 млн евро.
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
- В июле полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что в новом сезоне перед командой стоит задача победить в чемпионате Украины.
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