"Полицейский с Рублевки", - Коноплянка смутил болельщиков названием любимого сериала

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Шахтера".



По словам Коноплянки, его любимый сериал – "Полицейский с Рублевки".



"Любимые фильмы и сериалы? "Нокдаун", "Законопослушный гражданин"... И давайте "Полицейский с Рублевки", - сказал Евгений Коноплянка.



Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его контракт истекает летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 2 млн евро.



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.

В июле полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что в новом сезоне перед командой стоит задача победить в чемпионате Украины.

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