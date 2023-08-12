Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Донецкой области продолжается эвакуация по всей линии фронта. Многие населенные пункты страдают от вражеских обстрелов - это города и небольшие села. Враг разрушает инфраструктуру, дома. К сожалению, полицейские фиксируют травмы и гибель гражданских, поэтому эвакуация продолжается мощно", - подчеркнул Дяченко.

По его словам, люди понимают, что находятся в опасности и прислушиваются к призывам правоохранителей по эвакуации.

"Можно отделить Торецкую общину, там сейчас идет эвакуация семей с детьми. За три недели эвакуировано уже более 30 детей, взрослых и пожилых людей еще больше. Эвакуация продолжается с Красногоровки, Великой Новоселки, Авдеевки. Люди понимают, что находятся в опасности и прислушиваются призывов правоохранителей", - добавил Дяченко.