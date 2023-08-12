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Полицейский экипаж "Белый ангел": Через три недели из Донецкой области эвакуировано более 30 детей

12 августа, 2023 суббота
10:09
Война с Россией

Один из членов полицейского экипажа "Белый ангел" Павел Дяченко отметил, что в Донецкой области продолжается эвакуация по всей линии фронта

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Донецкой области продолжается эвакуация по всей линии фронта. Многие населенные пункты страдают от вражеских обстрелов - это города и небольшие села. Враг разрушает инфраструктуру, дома. К сожалению, полицейские фиксируют травмы и гибель гражданских, поэтому эвакуация продолжается мощно", - подчеркнул Дяченко.

По его словам, люди понимают, что находятся в опасности и прислушиваются к призывам правоохранителей по эвакуации.

"Можно отделить Торецкую общину, там сейчас идет эвакуация семей с детьми. За три недели эвакуировано уже более 30 детей, взрослых и пожилых людей еще больше. Эвакуация продолжается с Красногоровки, Великой Новоселки, Авдеевки. Люди понимают, что находятся в опасности и прислушиваются призывов правоохранителей", - добавил Дяченко.

  • 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.
  • Впоследствии из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области также объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной у границы с Россией.
  • 5 августа пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщил , что из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуируют еще 130 детей
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