Полицейские задержали криминального авторитета из списка СНБО

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"Оперативники Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ совместно с сотрудниками СБУ, УПП, бойцами Батальона полиции особого назначения, Управления миграционной полиции и других оперативных подразделений ГУНП в Луганской области в ходе проведения отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является криминальным авторитетом, - говорится в сообщении.

Мужчина находится в санкционном списке согласно приложению № 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Сейчас сотрудниками полиции совместно с Государственной миграционной службой решается вопрос об их принудительном возвращении на родину.

По данным источника УП в правоохранительных органах, уличенный "авторитет" - Руслан Аскеров. Он является подсудимым по уголовному делу, которое рассматривает Октябрьский суд города Мариуполя.

В свою очередь заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", что поскольку лицо является подозреваемым в уголовном правонарушении, решение вопроса о принудительном возвращении в страну происхождения возможно только после решения суда.