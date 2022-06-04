Полицейские подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вражеский вертолет
Из Киевского водохранилища достали останки вражеского вертолета, сбитого в первый день войны
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
"По предварительным данным российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое кафиров домой теперь точно не вернутся. Полиция Киевщины проводит осмотр места происшествия. К победе!", — проинформировал Небитов.
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