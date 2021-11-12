Полицейские начали использовать мобильные диагностические станции для техосмотра авто
В пятницу, 12 ноября, правоохранители начинают использовать специализированные автомобили для проверки технического состояния машин
Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Они (автомобили) служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
По словам Белошицкого, благодаря оборудованию диагностической станции полицейские смогут:
- производить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- замерить коэффициент дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- замерить допустимый уровень наружного шума транспортных средств;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Он добавил, что такими техническими станциями уже оснащены каждый патрульный отдел полиции во всех областях Украины.
Среди транспорта, который будут проверять патрульные, в частности: грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним, автобусы, автомобили такси, отдельные специализированные транспортные средства, автомобили-перевозчики опасного груза и легковые автомобили и прицепы к ним, которые используют для перевозки пассажиров или грузов с целью извлечения прибыли.
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