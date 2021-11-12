Полицейские начали использовать мобильные диагностические станции для техосмотра авто

Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.



"Они (автомобили) служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.







По словам Белошицкого, благодаря оборудованию диагностической станции полицейские смогут:

производить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

замерить коэффициент дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

замерить допустимый уровень наружного шума транспортных средств;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Он добавил, что такими техническими станциями уже оснащены каждый патрульный отдел полиции во всех областях Украины.Среди транспорта, который будут проверять патрульные, в частности: грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним, автобусы, автомобили такси, отдельные специализированные транспортные средства, автомобили-перевозчики опасного груза и легковые автомобили и прицепы к ним, которые используют для перевозки пассажиров или грузов с целью извлечения прибыли.