Полицейские Косово и этнические сербы остановили пропуск через два КПП на границе с Сербией
В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность
Речь идет о КПП Берняк и Яринье, сообщает косовская полиция в своем фейсбуке.
"Официальная информация. 31 июля 2022 года. Косовская полиция закрыла границу для пассажирского и транспортного движения на пограничных переходах Берняк и Яринье из-за баррикад на этих пограничных переходах. Все граждане уведомлены об использовании других пограничных пунктов для движения транспорта", - отмечается в сообщении.
Перед этим проживающие в Косово этнические сербы заблокировали своими грузовиками пункты пропуска Яринье и Берняк, где, как передает Радио и телевидение Сербии (РТС), "дислоцируются косовские спецназовцы".
После таких действий сербов полиция Косово "перестала пропускать пешеходов и транспорт через Яринье, а уже перешедших возвращают", - говорится в сообщении РТС.
Речь идет о северной части Косово, где много этнических сербов.
Как объясняет "Балканский обозреватель", причиной недовольства радикально настроенных сербов Косово является решение властей Косово начать завтра, 1 августа, "перерегистрацию документов, выданных в Сербии жителям Косово, - речь идет о номерах транспортных средств и идентификационных карт".
Сербы, проживающие в Косово, пользуются преимущественно именно сербскими, а не косовскими документами. Делают они это по своим политическим соображениям.
Ситуация напряженная. В СМИ уже начали вбрасываться сообщения о якобы движении военных колонн с обеих сторон.
При этом Минобороны Сербии такие утверждения отрицает. Не соответствует действительности, говорят сербские военные, и сообщения о якобы перестрелке между силовиками Сербии и Косово.
"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины (столица Косово, - ред.) намеренно публикует в эфире и которая распространяется через фейковые учетные записи в социальных сетях и на определенных вебсайтах, в которой говорится о якобы конфликте между вооруженными силами Сербии и т.н. .косовской полицией, министерство обороны сообщает, что армия Сербии пока не пересекала административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии", - заявляют в МО Сербии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное