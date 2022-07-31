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Полицейские Косово и этнические сербы остановили пропуск через два КПП на границе с Сербией

31 июля, 2022 воскресенье
21:17
Мир

В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность

Речь идет о КПП Берняк и Яринье, сообщает косовская полиция в своем фейсбуке.

"Официальная информация. 31 июля 2022 года. Косовская полиция закрыла границу для пассажирского и транспортного движения на пограничных переходах Берняк и Яринье из-за баррикад на этих пограничных переходах. Все граждане уведомлены об использовании других пограничных пунктов для движения транспорта", - отмечается в сообщении.

Перед этим проживающие в Косово этнические сербы заблокировали своими грузовиками пункты пропуска Яринье и Берняк, где, как передает Радио и телевидение Сербии (РТС), "дислоцируются косовские спецназовцы".

После таких действий сербов полиция Косово "перестала пропускать пешеходов и транспорт через Яринье, а уже перешедших возвращают", - говорится в сообщении РТС.

Речь идет о северной части Косово, где много этнических сербов.

Как объясняет "Балканский обозреватель", причиной недовольства радикально настроенных сербов Косово является решение властей Косово начать завтра, 1 августа, "перерегистрацию документов, выданных в Сербии жителям Косово, - речь идет о номерах транспортных средств и идентификационных карт".

Сербы, проживающие в Косово, пользуются преимущественно именно сербскими, а не косовскими документами. Делают они это по своим политическим соображениям.

Ситуация напряженная. В СМИ уже начали вбрасываться сообщения о якобы движении военных колонн с обеих сторон.

При этом Минобороны Сербии такие утверждения отрицает. Не соответствует действительности, говорят сербские военные, и сообщения о якобы перестрелке между силовиками Сербии и Косово.

"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины (столица Косово, - ред.) намеренно публикует в эфире и которая распространяется через фейковые учетные записи в социальных сетях и на определенных вебсайтах, в которой говорится о якобы конфликте между вооруженными силами Сербии и т.н. .косовской полицией, министерство обороны сообщает, что армия Сербии пока не пересекала административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии", - заявляют в МО Сербии.

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Косово
Сербия
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