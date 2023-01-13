Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что мужчина вместе с другими захватчиками совершал военные преступления против гражданских жителей Киевщины, а именно на территории с. Мощун Бучанского района.

"В частности 29-летний житель г. Кострома, находясь в должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора ПДВ в/ч 32515 вооруженных сил РФ, вместе с другими оккупантами держали пленных в хозяйственных помещениях, издевались и пытали их. Кроме того, российские военные отбирали у людей транспортные средства, ценные вещи, одежду и даже продукты", - подчеркнули в Нацполиции.

Нацполиция направила в суд обвинительный акт в отношении оккупанта: ему инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители установили личности российских военных, обстрелявших 10 гражданских автомобилей на Житомирской трассе в Киевской области в марте 2022 года.

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