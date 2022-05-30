Полицейские эвакуировали пятерых раненых гражданских из Северодонецка
Полиция 29 мая эвакуировала пятерых раненых гражданских жителей Северодонецка
Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Facebook.
"Сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области эвакуировали пятерых мирных жителей Северодонецка, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раненые находятся в больницах Донбасса.
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