Полицейские эвакуировали пятерых раненых гражданских из Северодонецка

Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Facebook.

"Сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области эвакуировали пятерых мирных жителей Северодонецка, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые находятся в больницах Донбасса.