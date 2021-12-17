Политолог Саакян заявил, что у команды Зеленского нет кадровой политики

Об этом он сказал в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко".



"Есть просто назначения, которые происходят стихийно из разных людей, причем скамейка запасных небольшая. Людей назначают не согласно определенным визиям, видению политиков. Мне сложно оценить того же Гогилашвили или кого-то другого, насколько он соотносится с политикой, которую внедряет сегодняшняя команда", – считает политолог.



Он сказал, что ему сложно оценить кадровую политику "потому, что там нет политики".



"По назначаемым кадрам - я могу назвать как те кадры, которые просто на пушечный выстрел нельзя было подпускать в государственное управление, так и те кадры, которыми можно гордиться. Очень разношерстая команда и очень неровная кадровая политика", - подытожил Саакян.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии у Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одной из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца".

Уволенный с должности заместителя министра МВД Александр Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, работающая помощницей президента Владимира Зеленского, проживают в одном имении с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым в селе Хотов Киевской области.