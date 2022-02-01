Политолог Саакян: Война между Украиной и РФ может сформировать новую архитектуру мира или усилить старую, ведь произошла интернационализация конфликта

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Сдавать назад только Россия может, потому что они прижали к стенке мир и фактически поставили на грань своими ультиматумами "НАТО - существует или не существует". Если НАТО идет на эти "компромиссы" с РФ, то тогда НАТО фактически перестает существовать. Они поставили экзестенциальный вопрос - НАТО и США отходить некуда. Россия поставила под угрозу все мироустройство после Второй мировой войны. Если сейчас идут на уступки России, то создается прецедент, открывающий всем другим авторитарным реваншистским режимам точно так же предъявить", - сказал Саакян. .



Он рассказал, что в российской повестке дня встречаются два понятия "держава" и "государство".



"Так вот "державами" считаются Россия, США, Китай, Британия. Это те страны, которые имеют ядерное оружие. А вот все остальные - это "государства", которые должны бегать внизу и устраивать свои планы, учитывая ту судьбу," которые должны для них определить "державы". Эта логика не подходит сегодняшнему дню и, соответственно, если США пойдут на эти "компромиссы", тогда они демонстрируют, что создается прецедент сфер влияния и целый ряд стран, которые, в отличие от России, которая экономически меньше Италии, демографически - страна не может освоить сама себя. Даже церковь у нее и ту отобрали, поэтому РПЦ могла играть свою геополитическую роль только в условиях, когда она является самой большой физически, но было за счет украинских приходов. Как только Томос украинская церковь получила - так где РПЦ?" - добавил политолог.



По его мнению, в этих обстоятельствах России остается угрожать ядерным оружием.



"Это понимают Япония, Турция, Норвегия, Канада, другие страны, не имеющие ядерного оружия, но инновационно и экономически - это сильные страны, они понимают, что линия границ может пройти по ним. И в этом есть позитив - "слить" Украину уже не удастся, потому что речь идет не об Украине, сейчас на материале Украины речь идет о мироустройстве, - отметил Саакян.



Он отметил и отрицательный момент этих процессов.



"Это интернационализация конфликта. Его уже решить в двустороннем порядке невозможно. На нем уже будет частично формироваться новая архитектура или усиливаться старая. Уже сесть и завершить просто невозможно. Это на много лет вперед. Сегодня есть метафизический "железный занавес", который уже упал, и, к счастью, на этот раз мы оказались по его правильную сторону", - подытожил политолог.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb