Политолог Орешкин: Российские генералы понимают, что нужно что-то делать

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Россия благодаря Путину давно уже не правовое государство. Именно поэтому с Пригожиным пришлось "по понятиям " договариваться. А валить его уже потом, когда он был оторван от непосредственной силовой поддержки. Таким образом, все путинские генералы прекрасно понимают, что Конституция ничего не стоит. Представьте себя на месте любого из этих генералов: завалить – это даже не полдела, это треть дела. Важно, чтобы потом тебя не завалили, и важно удержать эту власть. в Кремле в окружении золотовской Росгвардии, которая тебя благополучно порешит и приберет власть к рукам. Нужно ли это какому-нибудь из генералов? Нет, не нужно", - отметил политолог.

Дмитрий Орешкин отметил, что перед тем как убивать, нужно обеспечить силовую поддержку, то есть договориться Шойгу с Золотовым, Шойгу с неким Суровикиным или Бортниковым, или еще с каким-то Кадыровым. А это сопровождается процессом утечки информации, а путинская власть основывается на том, что все доносят о каждом. Все эти генералы смотрят друг на друга, как на врагов. Есть люди, которым они лично доверяют, но отдают себе отчет, что среди этих людей вполне могут быть агенты других силовых структур.

Путин выстроил систему взаимного сдерживания и противовесов, где все на всех доносят. Он после пригожинского мятежа отдал тяжелую технику Золотову (Виктор Золотов – генерал-лейтенант российской армии и руководитель Росгвардии – ред.), которому он персонально доверяет, чтобы ответить в случае чего на военный мятеж. Не граждан они будут останавливать тяжелой техникой, это понятно, а вот именно других воин.Поэтому я и говорю, что генералы понимают: надо что-то делать.Но только кто-то из них попытается что-то организовать, то закончит, как Пригожин. По крайней мере такой вариант они просчитывают", - подчеркнул Орешкин.

Профессор добавил, что пригожинские переговоры были известны чекистам. Если уж в США знали, что Пригожин к этому готовится, то на Лубянке тем более. Поэтому они работали с Суровикиным, который в день мятежа отказался приобщаться. Возможно, теперь пожалел, потому что имел тогда шанс сохранить влияние, а сейчас он ничтожество, и это в лучшем случае.