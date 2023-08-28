Политолог объяснил, могут ли США испортить отношения Ирана с Россией
Политолог Олег Лесной рассказал, что в США работают над тем, чтобы оттеснить Иран от России и создать конфликтную среду между ними
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"США может создать определенную основу для того, чтобы Иран имел конфликтные точки с Россией. Ведь сразу после новости о тайных переговорах США с Ираном цена на нефть отреагировала в сторону снижения. Также была информация о том, что США договорились с Ираном о том, что Тегеран не поставлял в Россию дроны-камикадзе и компоненты к ним. Хотя такие беспилотники в России уже сами производят, однако именно компоненты к ним могут стать для россиян проблемой", - пояснил Лесной.
Политолог подчеркнул, что последовательная работа США с Ираном может принести положительные результаты.
"Также можно говорить о сверхважном кейсе. Иран до сих пор не поставлял России ракеты. Хотя россияне и рассказывают, что у них всего достаточно, но все собирают по всему миру оружие для войны с Украиной. Поэтому, я считаю, что США все очень грамотно делают. Вашингтон работает грамотно работающим над тем, чтобы оттеснить Иран от России и создать конфликтную среду. Однако это нужно было делать гораздо раньше", - добавил он.
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