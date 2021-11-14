Политолог объяснил, что Лукашенко хочет выторговать у Запада с помощью мигрантов
Искусственный кризис с участием тысяч мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС и НАТО нужен самопровозглашенному правителю Беларуси для достижения нескольких целей
Такой точки зрения придерживается ныне живущий и работающий в Варшаве белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает Еспресо.TV .
"Официальный Минск рассчитывает таким образом отомстить европейским партнерам за санкции и заставить их пойти на прямые переговоры с Александром Лукашенко. После поражения на последних выборах его с осени прошлого года не признают на Западе президентом Беларуси. Все коммуникации с Лукашенко заморожены", - объясняет Болкунец. .
Комментарий эксперта появился сегодня, 14 ноября 2021 года, на его ТГ-канале.
Кроме того, добавил Дмитрий Болкунец, Беларусь требует от ЕС "экстрадиции политических оппонентов, мешающих Лукашенко навести порядок".
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Вдобавок, за остановку потока мигрантов, Лукашенко, по данным политолога, просит деньги.
"Озвучивается сумма от 500 млн до 2 млрд долларов", - подчеркнул он.
"Ситуация складывается критическая и угрожает перерасти в горячий военный конфликт на границе. Лукашенко сознательно идет на обострение. Слово "война" в последние месяцы звучит в его речах практически каждый день", - подытожил Дмитрий Болкунец.
- Напомним, Лукашенко также угрожаю перекрыть газопровод "Ямал-Европа".
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