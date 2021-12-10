Политолог назвала рейтинг Разумкова "феноменом"
Политологиня Людмила Зубрицкая считает президентский рейтинг экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "очень высоким"
Об этом она сказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.
"Разумков - это очередной феномен. Сразу, как только он откололся от "Слуги народа", пошел против партийно-президентской линии, он обрел вес как политик. Почему такие высокие проценты для начала автономной политической карьеры? Он всегда ассоциировался со "Слугой народа". Для начала своей карьеры – у него очень высокий рейтинг – 7,5%", - сказала она.
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По ее мнению, это очень высокий рейтинг для "вчера родившегося" автономного политика.
"Что дает почву этим процентам? Это те, кто разочаровался в "Слуге народа", те, кто видит определенный конструктив в Разумкове и те, кто увидел его положительные качества и умение управлять Верховной Радой. Он как спикер был очень удачен. Он всегда соблюдал границы и не переходил "красные" линии, он придумал этот "турборежим", - считает Зубрицкая.
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