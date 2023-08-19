Политолог назвал причины сдерживания Израиля в помощи Украины
Михаил Пелливерт, израильский политолог и общественный деятель, отметил, что сегодня в Израиле у власти консервативная группа, избиратели которой считают Россию еще в зените своей силы, поэтому она может нанести большой вред
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Я несколько дней назад встречался с бывшим израильским высокопоставленным военным, который возглавлял военную разведку и не понаслышке знает, как происходят отношения в высоких кругах. У него, а также вообще и у израильских военных есть убеждение, что Россия имеет возможность очень сильно навредить Израилю. То есть речь не идет о дружбе или о том, как россияне могут помочь Израилю, а речь идет о том, как они могут именно навредить. Израильские очень высокопоставленные аналитики, политики и генералы в эту концепцию влюбились, и не собираются от нее отказываться", - отметил израильский. политолог.
Михаил Пелливерт добавил, что Израиль, наблюдая за отношениями России с Ираном, находится на тропе, которая в своем конце приведет к какому-то взрыву или к прекращению отношений между странами.
"В Израиле особенная характеристика принципа принятия решений, здесь часто проходят выборы и неустойчивая коалиция, поэтому израильские политики внимательны и чутки к мнению общества. Израильское общество сейчас разделено на две части. Сегодня у власти консервативная коалиция во главе с Беньямином Нетаньяху, предвыборный плакат которого был с Путиным и имел надпись "Нетаньягу – высшая лига политики". В консервативной части израильского общества воспринимают Путина и Нетаньяху как имперскую, властную силу альфа-самца. В переводе с иврита есть такое выражение о силе, которая держит в руках молоток весом в тысячу тонн. То есть Россия представляется силой, которая может нанести большой вред. Но есть и другая половина общества, которая думает диаметрально противоположно, понимая, что центр силы перемещается в другие места. Но при этом сегодня у власти та консервативная группа, избиратели которой считают Россию еще в зените своей силы", - объяснил Пелливерт.
Израиль и встречи "Рамштайн"
Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
По данным издания, объясняется такая возможная инициатива по Тель-Авиву "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене".
"Израильские власти никогда не оказывали никакой реальной помощи. В то же время информация, полученная во время встреч, используется Израилем в своих интересах", - цитирует издание источник в СНБО.
Как добавил чиновник, украинская сторона считает, что существует "реальная опасность" того, что обсуждаемая с Израилем информация на встречах в "Рамштайне", "вероятно, попадет в распоряжение государства-агрессора".
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
- 23 июня Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.
- 29 июня Биньямин Нетаньяху сказал , что его страна не предоставит Украине систему ПВО "Железный купол" из тех же соображений, из которых не предоставляет оружие.
- 12 августа сообщалось в СМИ, что Украина может остановить безвиз с Израилем и попросить исключить страну из встреч "Рамштайна"
- 14 августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчу подтвердил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем.
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