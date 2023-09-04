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Политолог назвал одну из причин, почему Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине

4 сентября, 2023 понедельник
19:53
Война с Россией Олаф Шольц

Немецкий политолог Сергей Сумленный считает, что причинами блокирования поставок ракет Taurus Украине является позиция Шольца относительно недопущения ударов по территории РФ и низкая поддержка канцлера среди немцев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Шольц сейчас пытается просто ждать и ничего не делать. Он очень слабый канцлер. После выборов он ждал, когда образуется коалиция и его назначили канцлером. У Шольца сегодня очень мал процент поддержки среди немцев. Его партия сейчас третья по рейтингу в Германии. Поэтому он просто ждет и думает, что кто-то допустит ошибку и он сможет этим воспользоваться", - объяснил Сумленный.

Политолог добавил, что в Германии нет единодушной поддержки предоставления Украине дальнобойных ракет.

"Для Шольца до сих пор не понятно, как это можно навредить России. Он панически боится, что Украина будет успешно их использовать против России. Он считает, что можно помогать Украине защищать собственную территорию, но нельзя бить по РФ. Поэтому сейчас настроения внутри Социал-демократической партии Германии соответствующие. Несколько известных политиков из этой партии уже высказались против предоставления Украине дальнобойных ракет", - добавил он.

Что известно о ракетах Taurus для Украины

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

Впоследствии нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus.

В то же время немецкое издание Spiegel информировало, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары по Киеву по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам и призвал их как можно скорее предоставить стране дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии менее чем через год.

4 сентября глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он единственный из коалиции блокирует поставки крылатых ракет Taurus Украине

Украина
Россия
Германия
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Олаф Шольц
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